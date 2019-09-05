Джонсон еще раз попробует отправить парламент на досрочные выборы

Правительство Великобритании в понедельник во второй раз предложит парламету проголосовать за досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на лидера партии Джонсова в Палате общин Джейкоб Рис-Мог.

"Лидер в Палате общин Джейкоб Рис-Мог только что сообщил депутатам, что в понедельник правительство (Великобритании - ред.) предложит второе голосование по досрочным парламентским выборам", - говорится в сообщении.

Ранее Палата общин Великобритании в ночь на четверг не поддержала проведение 15 октября досрочных выборов.

Кроме этого, Палата общин одобрила законопроект, обязывающий британское правительство не осуществлять "жесткий" Brexit 31 октября, а в то же время дальше отсрочить выход страны из ЕС. Теперь этот законопроект должна рассмотреть Палата лордов.