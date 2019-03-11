США будут стимулировать рост предложения на мировом рынке нефти в ближайшие 5 лет - МЭА

Соединенные Штаты будут стимулировать рост предложения нефти на мировом рынке в течение ближайших пяти лет на фоне увеличения добычи на 4 миллиона баррелей в сутки, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в понедельник.

Добыча нефти в США вырастет до 19,6 миллиона баррелей в сутки к 2024 году с 15,5 миллиона в прошлом году, сообщила базирующаяся в Париже организация. Валовый экспорт нефти увеличится вдвое, что приведет к усилению конкуренции, особенно на азиатском рынке.

“США играют все большую роль в расширении мирового предложения нефти, при этом существенный рост также наблюдается среди других не входящих в ОПЕК производителей, включая Бразилию, Норвегию и нового нефтедобытчика Гайану”, - говорится в прогнозе МЭА на ближайшие пять лет.

“К концу прогнозируемого периода (2024 год) США обгонят по экспорту нефти Россию и приблизятся к Саудовской Аравии, повышая степень диверсификации поставок”, - сообщило агентство.

Глобальный рост спроса на нефть, как ожидается, ослабнет на фоне замедления экономики Китая, но в среднем будет увеличиваться ежегодно на 1,2 миллиона баррелей в сутки до 2024 года, когда он достигнет 106,4 миллиона баррелей в сутки.

МЭА прогнозирует, что спрос на нефть ОПЕК в 2020 году снизится, а в 2023 году вырастет в среднем до 31,3 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель всего на 600.000 баррелей в сутки выше уровня текущего года и ниже предыдущей оценки.

Ирак, по данным организации, укрепит свои позиции в качестве одного из ведущих производителей, став третьим по величине в мире источник новых поставок и стимулируя рост предложения в рамках ОПЕК.

“Этим увеличением придется компенсировать резкие потери со стороны Ирана и Венесуэлы, а также все еще хрупкую ситуацию в Ливии”, - сообщило МЭА.