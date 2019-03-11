Число буровых установок в США снизилось третью неделю кряду

Американские энергетические компании сократили число нефтяных буровых установок третью неделю кряду до минимума за десять месяцев, поскольку независимые производители начали сокращать расходы, несмотря на то, что нефтяные гиганты планируют их увеличение.

За неделю, завершившуюся 8 марта, число установок снизилось на девять до 834 - минимума с мая 2018 года, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Число буровых, ранний индикатор объема будущей добычи в США, на данный момент все еще немного выше прошлогоднего показателя в 796 установок, поскольку энергокомпании в 2018 году увеличили расходы для наращивания производства на фоне более высокого уровня цен на нефть.

К 9.46 понедельника фьючерсные контракты на бенчмарк на североамериканском рынке, нефть WTI, торговались у отметки $56,35 за баррель, на 0,5 процента выше уровня предыдущего закрытия.