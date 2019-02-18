Число буровых установок в США выросло вторую неделю кряду - Baker Hughes

Американские энергетические компании увеличили число нефтяных буровых установок вторую неделю кряду на фоне беспокойства о том, что предложение будет превышать спрос на мировом рынке нефти в условиях роста добычи в США, уже достигшей рекордных уровней.

За неделю, завершившуюся 15 февраля, число установок выросло на 3 до 857, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Число буровых, ранний индикатор объема будущей добычи в США, на данный момент выше прошлогоднего показателя в 798 установок, поскольку энергокомпании в 2018 году увеличили расходы для наращивания производства на фоне более высокого уровня цен на нефть.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило в своем ежемесячном отчете, что мировому рынку нефти в 2019 году будет сложно компенсировать быстрый рост предложения из стран, не входящих в ОПЕК, отметив увеличение добычи в США.

К 9.35 понедельника фьючерсные контракты на бенчмарк на североамериканском рынке, нефть WTI, торговались у отметки $55,97 за баррель, на 0,7 процента выше уровня предыдущего закрытия.