Последнее обновление: 04.02.2019 15:14

Число буровых установок в США снизилось до минимума за 8 месяцев - Baker Hughes

Категории: США Нефть

Американские энергетические компании на прошлой неделе сократили число нефтяных буровых установок до минимума за восемь месяцев, поскольку некоторые фирмы начали сокращать расходы.

За неделю, завершившуюся 1 февраля, число установок снизилось на 15 до 847 - минимума с мая 2018 года, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Число буровых, ранний индикатор объема будущей добычи в США, на данный момент все еще значительно выше прошлогоднего показателя в 765 установок, поскольку энергокомпании в 2018 году увеличили расходы для наращивания производства на фоне более высокого уровня цен на нефть.

В то же время некоторые компании сообщили, что в 2019 году планируют сократить число буровых, отчасти из-за прогнозов о снижении цен по сравнению с 2018 годом.

Фьючерсы на американский сорт нефти WTI к 9.40 понедельника снизились на 0,16 процента до $55,17.

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