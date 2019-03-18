Последнее обновление: 18.03.2019 14:49

Число буровых установок в США снизилось до минимума с апреля 2018 года

Категории: США Нефть

Американские энергетические компании сократили число нефтяных буровых установок четвертую неделю кряду, при этом буровая активность замедлилась до минимума почти за год, вынудив власти страны понизить прогнозы роста добычи нефти.

За неделю, завершившуюся 15 марта, число установок снизилось на одну до 833 - минимума с апреля 2018 года, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Число буровых, ранний индикатор объема будущей добычи в США, на данный момент все еще немного выше прошлогоднего показателя в 800 установок, поскольку энергокомпании в 2018 году увеличили расходы для наращивания производства на фоне более высокого уровня цен на нефть.

Добыча нефти в США в 2019 году, как ожидается, будет расти медленнее, чем прогнозировалось ранее, и в среднем составит рекордные 12,3 миллиона баррелей в сутки, сообщило Управление энергетической информации США (EIA) во вторник.

Месяцем ранее EIA ожидало, что добыча нефти в 2019 году в среднем составит 12,4 миллиона баррелей в сутки.

Фьючерсы на WTI к 10.03 понедельника снизились на 0,12 процента до $58,45.

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