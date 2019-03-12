Фондовые индексы стран АТР выросли во вторник

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в плюсе торги во вторник вслед за ростом рынков акций в США накануне.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,8%, более широкий Topix - на 1,5%.

Гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%, китайский Shanghai Composite поднялся на 1,1%, Shenzhen Composite - на 1,7%.

Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,9%, индийский BSE Sensex - на 1,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - 0,2%.

В понедельник на американском рынке акций наблюдалась волатильная сессия - индекс Dow Jones Industrial Average резко снижался из-за обвала акций Boeing, однако в итоге завершил торги в плюсе. Это дало позитивный импульс для азиатских акций.

Во вторник участники рынка ждали голосования в британском парламенте по проекту выхода страны из Евросоюза. Голосование по этому вопросу пройдет уже второй раз. В ходе первого голосования в середине января премьер-министр Тереза Мэй потерпела сокрушительное поражение: парламент отверг ее сделку с отрывом в 230 голосов.

Если голосование вновь окажется провальным, события могут развиваться по двум сценариям. Великобритания может покинуть ЕС без заключения соглашения с Брюсселем или же Лондон может отложить дату выхода из союза. В настоящее время выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта. Голосование по вопросам соглашения и переноса сроков предусмотрено в ближайшие дни.

Если депутаты поддержат сделку, то Brexit, вероятнее всего, состоится в срок. Затем до декабря 2020 года Брюсселю и Лондону предстоит договориться о торговых отношениях после разрыва союза.

Китайский интернет-гигант Tencent прибавил 1,75% рыночной стоимости, оператор сотовой связи China Mobile - 2%. Бумаги страховой компании Ping An Insurance подорожали на 2,1%, AIA Group - на 1,8%.

Стоимость акций японского производителя электроники Hitachi увеличилась на 4,1%, Sony Corp. - на 2,6%, разработчика видеоигр и производителя игровых консолей Nintendo - на 3,4%.

Котировки акций Fast Retailing, владельца сети магазинов одежды Uniqlo, повысились на 2,9%.

Цена бумаг Samsung увеличилась на 2,3%, другого южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix - на 1,7%.

Капитализация энергетических компаний выросла вслед за подъемом цен на нефть. Китайская CNOOC прибавила 0,9% рыночной стоимости, австралийская Santos - 1,9%, японская Inpex - 0,2%.

Акции японского автопроизводителя Nissan подорожали на 1%, Mitsubishi - на 1,5% на новости о том, что руководство Renault, Nissan и Mitsubishi договорилось о создании нового руководящего органа для контроля операций альянса. Этот орган заменит руководящие структуры, созданные в период правления Карлоса Гона, а возглавит его председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар.