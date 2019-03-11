Рынки акций АТР выросли на сигналах дальнейшей поддержки от ЦБ КНР

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник перешли от разнонаправленных изменений к практически единодушному росту вслед за материковым Китаем и завершили торги в "зеленой зоне".

Рынок акций АТР положительно отреагировал на сигналы Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны) о возможности дополнительной поддержки экономики.

Сводный индекс региона MSCI поднялся на 0,7%.

Вопросы торговли по-прежнему привлекают огромное внимание трейдеров и аналитиков, которые ждут любых деталей о возможном соглашении США и Китая.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил журналистам, что он согласится только на "отличную" торговую сделку с КНР и никак иначе.

Вместе с тем встреча Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая ожидалась позднее в марте, может не состояться: по данным Fox Business, визит в Мар-а-Лаго (курорт Трампа во Флориде) исчез из расписания китайского лидера.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 1,9%, Shenzhen Composite - на 3,9%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1%.

После выхода слабых данных о внешней торговле и инфляции в Китае глава НБК И Ган заявил, что у Центробанка еще остаются возможности снижения норм резервирования для банков страны, хотя сейчас они несколько меньше, чем в предыдущие годы. И Ган также пообещал обеспечить рост кредитования в этом году примерно на уровне повышения номинального ВВП и предоставить дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе за счет кредитных инструментов.

Китай продолжит проводить уравновешенную монетарную политику с сохранением умеренной эластичности, заявил глава китайского ЦБ. "Хотя мы больше не используем термин "нейтральный", суть нашей уравновешенной монетарной политики не изменилась", - сказал он.

Гонконгская фондовая биржа и индексный оператор MSCI объявили о предстоящем запуске фьючерсных контрактов для той части акций категории А материкового Китая, которые входят в расчет индекса MSCI Emerging Markets. Ожидается, что новые фьючерсы станут первым средством хеджирования рисков для инвесторов, использующих связку Stock Connect между биржами Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга.

Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, более широкий индекс Topix - на 0,6%.

Индийский Sensex поднялся на 1%, южнокорейский KOSPI почти не изменился. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%.

Рост деловой активности в перерабатывающей промышленности Индии усилился в феврале до максимума за 14 месяцев: индекс менеджеров закупок, рассчитываемый Nikkei, поднялся до 54,3 пункта с январских 53,9 пункта. При этом темпы роста новых заказов были максимальными с октября 2016 года.

В Гонконге интернет-гигант Tencent внес максимальный вклад в рост основного индекса, его бумаги подорожали на 2,3%.

В Шэньчжэне лидерами роста стали нефтегазовые и нефтесервисные концерны (+4,1%) и компании, связанные со здравоохранением (+3,5%).

В Японии подорожали бумаги химкомпаний (+0,9%) и производителей электроники и бытовой техники (+0,4%). Hitachi прибавила 5,6% после объявления о завершении сделки по покупке около 80% электросетевого бизнеса ABB. При этом акции судоходной компании Mitsui OSK Lines подешевели на 1,5%.

Акции горнодобывающих компаний упали в цене, продолжая отыгрывать крайне слабые данные о китайском экспорте: BHP потеряла 1% на торгах в Сиднее, Fortescue Metals - 2,3%, Rio Tinto - 0,7%.