Азиатские фондовые рынки завершили торги на подъеме

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли на информации о планируемых Китаем мерах поддержки экономики.

Позитивным для рынка фактором также стало сообщение о том, что китайские власти законодательно запретили госведомствам требовать от зарубежных компаний передачи им технологических секретов в обмен на доступ к рынку. Это решение является частью более широкого закона об инвестициях, который, как полагают в КНР, станет ответом на жалобы США, Европы и других стран, считающих, что китайские законы направлены против иностранных компаний, несмотря на транслируемую Пекином приверженность справедливой конкуренции.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в пятницу, что Китаю необходимы "сильные меры", которые могли бы нивелировать понижательное давление на экономический рост. По его словам, Пекин намерен проводить реформы с целью увеличения ориентации на рынки вместо того, чтобы полагаться на увеличение кредитования и государственные расходы.

Власти КНР будут сокращать налоги и принимать шаги по увеличению жизнеспособности рынков, сказал Ли Кэцян в ходе телевизионного выступления. Он также выразил уверенность в том, что Пекин сможет добиться целевого показателя роста ВВП на уровне 6-6,5% в этом году.

Неясно, будут ли принятые Китаем меры способствовать быстрому продвижению переговоров с КНР, пишет MarketWatch.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, в марте не состоится. Встреча произойдет не ранее апреля, если вообще произойдет, отметил один из источников.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил ранее на этой неделе, что председатель КНР Си Цзиньпин "боится" проводить переговоры с Д.Трампом, опасаясь отказа американского президента от соглашения в последнюю минуту. Си Цзиньпин настаивает на том, что его встреча с Д.Трампом должна быть церемонией подписания соглашения, а не переговорной сессией.

"Китай принимает меры для поддержки экономики, и это ослабляет опасения, что темпы роста ВВП продолжат замедляться", - отмечает аналитик Tokai Tokyo Research Institute Co. Тосио Сумитани. "Это поддерживает фондовые рынки", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Банк Японии не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, предупредив, при этом, о наличии сигналов ослабления экспорта и промышленного производства. В январе японский ЦБ говорил о "растущем тренде" как в экспорте, так и в промпроизводстве.

Банк Японии также скорректировал оценку ситуации в мировой экономике, отметив сигналы ослабления роста, тогда как в январе отмечал "в целом уверенный подъем".

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся по итогам торгов на 1%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, японский Nikkei 225 - на 0,8%, южнокорейский KOSPI - на 0,95%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

Сегодня подорожали акции китайских промышленных компаний и страховщиков. Так, стоимость бумаг Ping An Insurance подскочила на 1,4%, Shanghai Greencourt Investment - взлетела на 10%. Капитализация Tokyo Electron выросла на 2,8%, Nintendo - на 2,7%, Mitsubishi Motors - на 0,7%.

В Гонконге подорожали акции Sunny Optical (+5,1%) и Galaxy Entertainment (+2,6%).

Акции производителей полупроводников SK Hynix и Taiwan Semiconductor подорожали соответственно на 1,2% и 1,9%.