Группа демократов Палаты представителей США поддержала расширение санкций против РФ, включая госдолг

Центристский блок в Палате представителей США в пятницу поддержал несколько предложенных законопроектов, призванных обезопасить американские выборы и наказать Москву за предполагаемое вмешательство в голосование 2016 года.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте группы демократов-центристов, известной как Blue Dog Democrats, меры предусматривают расширение санкций против России, в частности их распространение на суверенный долг, некоторые российские банки, киберсектор, российские инвестиции в СПГ-проекты за пределами страны, а также на различных людей, действующих от лица президента Владимира Путина.