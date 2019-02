Уолл-стрит стабилизировалась после выступлений Лайтхайзера, Пауэлла и Коэна

Американский фондовый индекс S&P 500 завершил торги среды в небольшом минусе, но выше своего сессионного минимума, поскольку выступления торгового представителя и главы центробанка в Конгрессе США, а также показания бывшего адвоката президента Дональда Трампа не принесли больших сюрпризов.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сказал на слушаниях в Конгрессе, что Соединенным Штатам и Китаю еще многое предстоит сделать для урегулирования торгового спора, сделав первые публичные заявления после объявления Трампа в воскресенье о решении отложить повышение пошлин на китайский импорт.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал конгрессменам, что центробанк в этом году собирается прекратить сокращение своего баланса объемом $4 триллиона, тем самым завершая процесс, который, по словам инвесторов, идет вразрез с текущей паузой в повышении процентных ставок.

Также в среду бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, выступавший перед одним из комитетов Палаты представителей, назвал президента “мошенником”, но сказал, что у него нет прямых доказательств сговора Трампа или его предвыборного штаба с Москвой в преддверии выборов 2016 года.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones опустился на 0,28 процента до 25.985,16 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,05 процента до 2.792,38 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,07 процента, поднявшись до 7.554,5 пункта.

Акции Best Buy Co Inc подскочили на 14 процентов, так как квартальные сопоставимые продажи ритейлера электроники превзошли прогнозы аналитиков и компания объявила о повышении дивидендов и планах обратного выкупа акций.