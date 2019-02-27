Уолл-стрит завершила волатильную сессию в минусе

Три основных индекса Уолл-стрит немного снизились по итогам волатильной торговой сессии вторника на фоне неоднозначной американской экономической статистики и корпоративных новостей и в ожидании ясности в таких вопросах, как торговые переговоры между США и Китаем.

Глава ФРС Джером Пауэлл сказал банковскому комитету Сената США, что центробанк останется “терпелив” в вопросе дальнейших повышений ставок и что растущие риски и недавние слабые данные не должны помешать уверенному росту американской экономики в текущем году.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones опустился на 0,13 процента до 26.057,98 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,08 процента до 2.793,9 пункта, а индекс Nasdaq Composite потерял 0,07 процента, опустившись до 7.549,30 пункта.

Семь из 11 основных отраслевых индексов S&P завершили торги на отрицательной территории. В лидерах падения - индекс промышленного сектора, потерявший 0,3 процента, а в лидерах роста - индекс технологического сектора, который прибавил 0,2 процента.

Наибольшие потери среди компонентов S&P понесли акции JPMorgan Chase & Co, подешевевшие на 0,8 процента, после того как банк предупредил об увеличении расходов, связанных с депозитами, и замедлении роста мировой экономики.