Неделя на Уолл-стрит: Акции США рискуют лишиться лидерства над остальными рынками

Фондовые рынки США в начале 2019 года демонстрируют более быстрый рост, чем биржи в большинстве других регионов, однако их отрыв невелик, в то время как некоторые инвесторы ждут возникновения потенциальных катализаторов, которые склонят чашу весов в пользу остальных мировых рынков.

По словам инвесторов, изменить расклад сил в пользу других развитых или развивающихся рынков могут несколько факторов, в том числе замедление роста прибыли компаний США, слабость доллара, улучшение состояния экономик Китая и Европы и урегулирование глобальных торговых споров.

По данным банка Bank of America Merrill Lynch, американские акции находятся вблизи 70-летних максимумов относительно других глобальных развитых рынков.

“По большей части, тенденция к более быстрому росту акций на рынках США по сравнению с другими странами довольно стабильна”, - сказал Нейтан Туфт из Manulife Asset Management в Бостоне.

“Однако реальность такова, что это не может продолжаться вечно”, - добавил он.

Прибыль компаний США, как ожидается, вырастет на 5,3 процента в текущем году по сравнению с ростом на 24,4 процента в 2018-м, согласно данным подразделения исследований глобальных рынков FTSE Russell.

Европейские компании без учета Великобритании, как ожидается, увеличат прибыль на 9,1 процента в текущем году, тогда как прибыль компаний развивающихся рынков, согласно прогнозам, вырастет на 13,9 процента.

По словам инвесторов, доллар демонстрирует неожиданно устойчивую динамику в нынешнем году, учитывая смягчение риторики Федеральной резервной системы, однако ослабление американской валюты может оказать поддержку акциям за пределами страны.

Еще одним стимулом может стать урегулирование торгового спора между США и Китаем. Инвесторы становятся все более оптимистичны в отношении потенциальной сделки между двумя крупнейшими экономиками.

Возможность разрешения торгового конфликта позволила китайскому индексу Shanghai Composite набрать 22 процента с начала года и опередить по темпам роста американские и другие ведущие мировые индексы.

Панъевропейский индекс STOXX вырос на 10 процентов в текущем году.

Один из факторов, стимулирующих рост американского фондового рынка в 2019 году, - это значительный вес бумаг технологических компаний в индексах США. На долю технологического сектора в индексе MSCI, отслеживающем динамику акций американского рынка, приходится почти 25 процентов по сравнению с 15 процентами у финансового сектора. В то же время вес финансового сектора в индексе акций Европейского союза составляет 19 процентов, а технологического - всего 6 процентов.