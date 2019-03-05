Уолл-стрит закрылась снижением на фоне слабых экономических данных

Основные индексы Уолл-стрит закрылись в минусе в понедельник на фоне слабых данных о расходах на строительство в США и снижения сектора здравоохранения.

Расходы на строительство в США неожиданно снизились в декабре из-за уменьшения инвестиций в частные и государственные проекты.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,79 процента до 25.819,65 пункта, индекс S&P 500 - на 0,39 процента до 2.792,81 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,23 процента до 7.577,57 пункта.

Сектор здравоохранения, который с начала года показывал динамику хуже рынка, показал наибольшее падение среди основных секторов S&P 500, сбавив 1,3 процента. Бумаги UnitedHealth Group подешевели на 4,1 процента, оказав давление на индекс Dow, в то время как акции других страховых компаний также резко снизились.

В то же время основные индексы Уолл-стрит закрылись выше сессионных минимумов. Ресурсный сектор набрал 0,44 процента, продемонстрировав наибольший рост среди основных секторов S&P 500.

Бумаги AT&T опустились на 2,7 процента на фоне новостей о том, что компания проводит реструктуризацию подразделения WarnerMedia.