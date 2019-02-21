Уолл-стрит выросла после публикации протокола ФРС

Фондовый рынок США вырос в среду после публикации протокола заседания ФРС, подтвердившего ожидания инвесторов, что американский центробанк будет “проявлять терпение” в отношении дальнейшего повышения процентных ставок.

Однако чиновники почти не дали указаний на то, как долго они намерены придерживаться “терпеливого” подхода к повышению ставок в США, согласно протоколу заседания, которое состоялось 29-30 января.

Чувствительный к ставкам индекс финансового сектора S&P укрепил позиции после выхода протокола, завершив торги на 0,6 процента выше уровня предыдущего закрытия.

В лидерах роста среди 11 основных отраслевых индексов S&P, однако, оказался индекс сырьевого сектора, прибавивший 0,7 процента благодаря повышению цен на сырьевые товары. Акции CF Industries Holdings Inc, Mosaic Co и FreeportMcMoran подорожали.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones повысился на 0,24 процента до 25.954,44 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,18 процента до 2.784,7 пункта, индекс Nasdaq Composite прибавил 0,03 процента, поднявшись до 7.489,07 пункта.