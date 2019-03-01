Акции США снизились из-за опасений о прибыли компаний

Основные индексы Уолл-стрит немного снизились в четверг, поскольку опасения о прибыли компаний и торговых отношениях Китая и США свели на нет поддержку от превысивших прогнозы данных о ВВП.

Президент США Дональд Трамп сказал в четверг, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам встречи во Вьетнаме из-за требований Пхеньяна о снятии санкций.

Данные министерства торговли показали, что рост ВВП США в 2018 году немного не дотянул до целевого 3-процентного уровня администрации Трампа, составив 2,9 процента.

В то же время аналитики Уолл-стрит ухудшили ожидания относительно прибыли компаний в первом квартале, прогнозируя ее снижение на 1,1 процента, согласно данным Refinitiv.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,27 процента до 25.916,00 пункта, индекс S&P 500 - на 0,28 процента до 2.784,49 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,29 процента до 7.532,53 пункта.

S&P и Dow снизились третью сессию кряду. Горнорудный сектор S&P 500 потерял 1,27 процента, энергетический - 0,97 процента.