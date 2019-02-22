Уолл-стрит снизилась из-за слабых экономических данных

Акции США снизились в четверг, прервав ралли из-за слабых экономических данных и падения бумаг компаний сектора здравоохранения.

Министерство торговли в четверг сообщило, что заказы на товары длительного пользования в США неожиданно снизились в декабре, указав на продолжение замедления расходов компаний на оборудование, что может ударить по росту экономики.

Поддержку рынку в последнее время оказывали надежды на прогресс в торговых переговорах США и Китая, а также смягчение риторики Федрезерва.

Источники, знакомые с ходом переговоров Вашингтона и Пекина, сообщили, что стороны начали согласовывать принципиальные обязательства, касающиеся самых острых вопросов торгового спора, что говорит о наиболее значительном на данный момент прогрессе в урегулировании продолжающейся семь месяцев торговой войны.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,40 процента до 25.850,63 пункта, индекс S&P 500 - на 0,35 процента до 2.774,88 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,39 процента до 7.459,71 пункта.

S&P 500 прервал трехдневную победную серию.

Индекс сектора здравоохранения S&P потерял 0,9 процента на фоне снижения бумаг Johnson & Johnson’s на 0,7 процента. Компания сообщила, что получила повестки от американских регуляторов в связи со скандалом вокруг предполагаемых следов асбеста в производимой фирмой детской присыпке.

Энергетический индекс S&P снизился на 1,6 процента.