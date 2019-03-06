Последнее обновление: 06.03.2019 12:06

Уолл-стрит закрылась в минусе из-за акций GE

Основные индексы Уолл-стрит закрыли волатильные торги вторника на отрицательной территории, так как падение бумаг General Electric затмило оптимистичные отчеты ритейлеров.

Беспокойство о торговых отношениях Вашингтона и Пекина продолжило давить на рынок. Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что американский президент Дональд Трамп не примет торговую сделку, если она не будет идеальной, однако США все равно продолжат работать над соглашением.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,05 процента до 25.806,63 пункта, индекс S&P 500 - на 0,11 процента до 2.789,65 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,02 процента до 7.576,36 пункта.

В лидеры роста среди 11 секторов S&P 500 вышел сектор коммуникационных услуг, тогда как наибольший спад продемонстрировал промышленный сектор.

Сектор второстепенных товаров и услуг набрал 0,2 процента во главе с бумагами Kohl’s и Target, которые подорожали на 7,3 и 4,6 процента соответственно после публикации отчетов ритейлеров.

Бумаги General Electric снизились на 4,7 процента, поскольку конгломерат удивил инвесторов, сообщив, что прогнозирует чистый отток денежных средств в промышленных подразделениях в текущем году.

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