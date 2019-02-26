Уолл-стрит выросла благодаря надеждам на завершение торговой войны

Основные индексы США отошли от сессионных пиков, но завершили торги понедельника на положительной территории после того, как американский президент Дональд Трамп сказал, что отложит повышение пошлин на китайские товары.

Трамп сказал в воскресенье, что принял это решение на фоне “продуктивных” торговых переговоров и проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином для заключения сделки, если будет достигнут дальнейший прогресс.

Инвесторы ждут выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената позднее во вторник.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,23 процента до 26.091,95 пункта, индекс S&P 500 - на 0,12 процента до 2.796,11 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,36 процента до 7.554,46 пункта.

Семь из 11 основных секторов S&P завершили сессию в плюсе.

Финансовый индекс вырос на 0,4 процента, технологический - на 0,5 процента.

Промышленный сектор прибавил 0,4 процента на фоне подъема акций General Electric Co на 10,8 процента после того, как конгломерат объявил о продаже своего биофармацевтического бизнеса компании Danaher Corp за $21,4 миллиарда. Бумаги Danaher подорожали на 8,2 процента.