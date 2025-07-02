Польша начинает наращивать производство 155-мм снарядов: подписан контракт

В среду, 2 июля, Polska Grupa Zbrojeniowa подписала соглашение о совместном финансировании проекта по увеличению производства боеприпасов.

Компании группы получат на это около 2,4 млрд злотых (приблизительно $660 млн) из государственного фонда капитальных инвестиций, сообщается на сайте группы.

К концу 2027 года предприятия должны выйти на производство 150 000 снарядов калибра 155 мм по сравнению с нынешними 30 000.

Финансирование получат заводы Dezamet (1,358 млрд злотых), Mesko (887,2 млн злотых), Nitro-Chem (113,3 млн злотых) и Gamrat (66,2 млн злотых). Первые три будут производить боеприпасы, а Gamrat – газогенераторы к ним.

Новое производство будет создаваться как на базе существующих технологических линий, так и путем создания совершенно новых.

Первые деньги PGZ получит уже в июле 2025 года.

"Сегодняшнее событие знаменует собой первый шаг к строительству заводов по производству 155-мм боеприпасов, а в будущем – и 120-мм танковых боеприпасов в Польше", – заявил государственный секретарь Министерства обороны Польши Павел Бейда.

В Польше надеются, что строительство новых заводов позволит стране стать независимой от иностранных поставщиков боеприпасов, а в долгосрочной перспективе создаст возможности для экспорта боеприпасов калибра 155 мм.