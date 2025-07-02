Парламент Армении одобрил в первом чтении национализацию "Электрических сетей"

Парламент Армении принял в среду в первом чтении поправки к ряду законов, предполагающих национализацию компании "Электрические сети Армении" (ЭСА).

За поправки, принятые единым пакетом, проголосовали 59 депутатов против – 30. Воздержавшихся не было.

Согласно законопроекту, армянское государство получает право временно вмешиваться в работу энергетических операторов, а при необходимости - требовать их продажи, если там случаются нарушения. Новый законопроект также дает преимущественное право покупки оператора.

ЭСА - монополист по распределению электроэнергии в Армении, принадлежит группе компаний (ГК) "Ташир" российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, арестованного в Ереване на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти.

Суд в Ереване 18 июня арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти после того, как 17 июня он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ".

В тот же день армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал в интервью это заявление угрозой Армении.

Пашинян также заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована.