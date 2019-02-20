Уолл-стрит закрылась ростом при поддержке Walmart

Уолл-стрит выросла во вторник за счет оптимистичных результатов Walmart, улучшивших настроение инвесторов, а также на фоне возобновления торговых переговоров США и Китая в Вашингтоне.

Однако в конце сессии индексы растеряли часть набранного преимущества после выхода интервью Reuters с главой Федерального резервного банка Нью-Йорка Джоном Уильямсом, который сказал, что необходимость продолжать повышать ставки может возникнуть только в случае неожиданного ускорения темпов роста экономики и инфляции.

Наибольшую поддержку индексам S&P 500 и Nasdaq оказал сектор второстепенных товаров и услуг во главе с акциями Amazon.com, в то время как бумаги Walmart Inc способствовали подъему индекса Dow.

Walmart во вторник отчиталась о превысившем ожидания увеличении сопоставимых продаж в праздничном квартале, зафиксировав рост 18-й квартал подряд.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,03 процента до 25.891,32 пункта, индекс S&P 500 - на 0,15 процента до 2.779,76 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,19 процента до 7.486,77 пункта.

Акции Amazon подорожали на 1,2 процента после новостей о том, что китайское подразделение гиганта электронной торговли ведет переговоры о слиянии с китайским сайтом онлайн-шопинга Kaola.