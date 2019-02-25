Нефть подешевела из-за рекордного экспорта США

Цены на нефть снизились в понедельник на фоне высокого уровня предложения и увеличения экспорта, особенно американскими компаниями, борющимися с производителями с Ближнего Востока на ключевых рынках, таких как азиатский.

К 09.27 фьючерсы на нефть Brent сбавили 0,28 процента до $66,93, а на американский сорт WTI - 0,16 процента до $57,17.

В пятницу Brent и WTI обновили максимумы с 16 ноября на уровне $67,73 и $57,81 за баррель.

По словам трейдеров, снижение цен связано с высоким уровнем предложения на фоне роста экспорта из США.

Добыча нефти в США достигла рекордных 12 миллионов баррелей в сутки, увеличившись более чем на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2018 года. Экспорт в феврале достиг рекордной отметки в 3,6 миллиона баррелей в сутки.

Рост добычи в США подрывает усилия во главе с ОПЕК, направленные на снижение производства для поддержки цен и оздоровления рынка.