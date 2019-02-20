Нефть вблизи пиков 2019 года, рост добычи в США сдерживает подъем

Фьючерсы на нефть торговались вблизи максимумов 2019 года в среду, однако увеличение добычи в США и замедление роста мировой экономики оказывают давление на цены.

К 09.19 фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,11 процента до $66,38, торгуясь вблизи пика 2019 года в $66,83, достигнутого в понедельник.

Фьючерсы на американский сорт WTI прибавили 0,11 процента до $56,15, ранее в ходе сессии обновив максимум с начала года в $56,39.

Поддержку ценам продолжают оказывать сокращение добычи во главе с ОПЕК и санкции США против Ирана и Венесуэлы.

Аналитики BNP сообщили, что ждут роста цен на нефть вплоть до конца третьего квартала 2019 года благодаря сокращению добычи, прогнозируя, что средняя цена Brent к тому времени составит $73 за баррель, а WTI - $66 за баррель.

В то же время Управление энергетической информации (EIA) во вторник сообщило, что ждет продолжения роста добычи в США, с начала 2018 года увеличившейся более чем на 2 процента до рекордного уровня в 11,9 миллионов баррелей в сутки.