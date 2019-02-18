Последнее обновление: 18.02.2019 11:38

Цена Brent отошла от пиков 2019 года на фоне слабых данных КНР

Фьючерсы на нефть Brent в понедельник достигли максимума с начала 2019 года, однако растеряли часть набранного преимущества после выхода данных о снижении продаж автомобилей в Китае седьмой месяц кряду в январе, вызвавших опасения о спросе на топливо в стране.

К 09.33 фьючерсы на нефть Brent прибавили 0,38 процента до $66,50 после подъема до отметки $66,78 - максимума с ноября 2018 года.

Фьючерсы на американский сорт WTI выросли на 0,68 процента до $55,97, ранее также поднявшись до пика с ноября на уровне $56,13.

Стабильность на рынке нефти поддерживают снижение добычи во главе с ОПЕК и санкции США против Венесуэлы и Ирана.

В то же время увеличение добычи в США подрывает усилия, направленные на снижение уровня предложения.

Американские энергетические компании на прошлой неделе увеличили число нефтяных буровых установок на 3 до 857, показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу.

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