Последнее обновление: 22.02.2019 11:24

Цены на нефть стабильны на фоне нового рекорда добычи в США

Фьючерсы на нефть торговались без резких колебаний в пятницу после выхода данных, указавших на рост добычи в США до рекордных 12 миллионов баррелей в сутки, что подрывает попытки ОПЕК сдержать глобальное производство сырья и оздоровить рынок.

К 09.28 фьючерсы на нефть Brent прибавили 0,01 процента до $67,08, а на американский сорт WTI - 0,07 процента до $57,00.

Добыча нефти в США на прошлой неделе впервые достигла 12 миллионов баррелей в сутки, сообщило Управление энергетической информации в четверг (EIA).

С начала 2018 года добыча в США выросла почти на 2,5 миллиона баррелей в сутки, а с 2013 года - на 5 миллионов баррелей в сутки.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 15 февраля, на 3,67 миллиона баррелей до 454,5 миллиона баррелей, сообщило EIA.

Аналитики говорят, что добыча в США продолжит расти, а нефтяные компании увеличат экспорт, чтобы распродать излишек запасов.

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