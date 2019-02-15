Цена Brent достигла пиков 2019 года на фоне сокращения добычи ОПЕК

Цена Brent в пятницу достигла пиков 2019 года выше $65 за баррель за счет сокращения добычи участниками пакта ОПЕК+ и частичного закрытия крупнейшего шельфового месторождения Саудовской Аравии.

К 09.38 фьючерсы на Brent прибавили 0,25 процента до $64,73 после подъема до отметки $65,10 ранее в ходе торгов. Цена Brent удерживается вблизи трехмесячного пика и выросла на 4,5 процента с начала недели.

Фьючерсы на американский сорт WTI прибавили 0,20 процента до $54,52.

По словам трейдеров, цены выросли за счет частичного закрытия саудовского месторождения Сафания, производственная мощность которого составляет более 1 миллиона баррелей в сутки.

В то же время опасения продолжают вызывать признаки ослабления спроса и замедление роста мировой экономики.

Подорвать усилия ОПЕК, направленные на оздоровление рынка, может увеличение добычи в США.

Большинство аналитиков ждут, что добыча в США вскоре превысит 12 миллионов баррелей в сутки и, возможно, даже достигнет 13 миллионов баррелей в сутки к концу 2019 года.