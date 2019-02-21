Нефть вблизи пиков 2019 года благодаря сокращению добычи ОПЕК

Цены на нефть продолжили удерживаться вблизи пиков 2019 года в четверг при поддержке сокращения добычи во главе с ОПЕК и санкций США против Венесуэлы и Ирана, однако замедление роста мировой экономики препятствует дальнейшему подъему.

К 09.18 фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,13 процента до $67,17, торгуясь вблизи пика 2019 года в $67,38, достигнутого в среду.

Фьючерсы на американский сорт WTI прибавили 0,33 процента до $57,35, удерживаясь чуть ниже максимума с начала года в $57,55, также обновленного на предыдущей сессии.

Еще один фактор, препятствующий более резкому росту цен, - увеличение добычи в США, которая с начала 2018 года выросла более чем на 2 миллиона баррелей в сутки до рекордных 11,9 миллиона баррелей в сутки.

Рост добычи привел к увеличению запасов нефти.

Вышедшие в среду данные Американского института нефти (API) показали, что запасы в США на прошлой неделе увеличились на 1,3 миллиона баррелей до 448,5 миллиона баррелей.

Данные Управления энергетической информации (EIA) о запасах нефти в США будут опубликованы в 19.00.