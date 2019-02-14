Нефть в плюсе благодаря надеждам на завершение торговой войны США и КНР

Цены на нефть выросли в четверг за счет надежд на то, что потенциальный прогресс торговых переговоров США и Китая улучшит перспективы мировой экономики, а также на фоне превысивших прогнозы торговых данных КНР.

К 09.11 фьючерсы на нефть Brent прибавили 0,93 процента до $64,20, а на американский сорт WTI - 0,78 процента до $54,32.

Президент США Дональд Трамп сказал, что переговоры с Пекином проходят “очень хорошо”, усилив надежды на заключение торговой сделки двумя крупнейшими экономиками мира.

Импорт нефти в Китай в январе вырос на 4,8 процента в годовом выражении, составив в среднем 10,03 миллиона баррелей в сутки и превысив отметку в 10 миллионов баррелей в сутки третий месяц кряду, показали данные таможни в четверг.

В то же время давление на цены на нефть оказали данные о росте запасов в США на прошлой неделе.

Запасы выросли за неделю, завершившуюся 8 февраля, на 3,63 миллиона баррелей до 450,8 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA).

Добыча нефти в США осталась на рекордном уровне в 11,9 миллиона баррелей в сутки.