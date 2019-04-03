Доллар дешевеет к большинству валют

Доллар США дешевеет благодаря увеличению аппетита к риску на сигналах приближения Вашингтона и Пекина к заключению торгового соглашения. Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,2%.

Китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ возобновит в среду в Вашингтоне переговоры с США по торговому соглашению, которое, по данным мировых СМИ, находится на финальной стадии согласования.

Китайские и американские официальные лица разрешили в ходе предыдущих раундов большинство спорных вопросов, однако у них сохраняются разногласия в отношении механизмов реализации соглашения и контроля за его соблюдением, пишет Financial Times. Кроме того, пока нет договоренности в отношении немедленной отмены уже введенных Вашингтоном в прошлом году пошлин на китайские товары. "Сделка согласована на 90%, однако оставшиеся 10% - самые трудные", - заявил исполнительный вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант.

"По существу, эта информация повышает уверенность в том, что сделка в скором времени будет заключена, и это повышает аппетит к риску", - говорит Рэй Эттрилл, отвечающий за стратегию на валютном рынке National Australia Bank в Сиднее Рэй Эттрилл. "Новости особенно благоприятны для азиатских валют и, в частности, для австралийского доллара", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Курс евро по состоянию 9:30 поднялся на 0,14% - до $1,1220 по сравнению с $1,1204 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость фунта стерлингов увеличилась на 0,28% - до $1,3165 против $1,3128 накануне.

Доллар теряет 0,6% в паре с австралийским долларом и 0,4% в паре с новозеландским долларом.

Иена, считающаяся валютой "тихой гавани", дешевеет в среду в связи с оттоком средств инвесторов в более рискованные активы. Доллар поднялся к иене на 0,17%, до 11,51 иены, евро - на 0,34%, до 125,16 иены.

Юань подорожал на 0,2% в паре с американской валютой - до 6,7084 юаня/$1.