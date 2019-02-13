Последнее обновление: 13.02.2019 17:41

Нефть в плюсе благодаря усилению сокращения добычи ОПЕК

Цены на нефть выросли в среду после сообщения о резком сокращении добычи ОПЕК в январе и на фоне санкций США против Венесуэлы.

К 09.28 фьючерсы на нефть Brent прибавили 1,04 процента до $63,07, на американский сорт WTI - также 1,04 процента до $53,65.

Поддержку WTI также оказали данные Американского института нефти (API), указавшие на сокращение запасов в США на прошлой неделе.

ОПЕК сообщила во вторник, что сократила добычу нефти почти на 800.000 баррелей в сутки в январе до 30,81 миллиона баррелей.

Несмотря на сокращение производства в рамках пакта ОПЕК+ и кризис в Венесуэле, аналитики сказали, что уровень предложения на мировых рынках остается высоким.

Добыча нефти в США, как ожидается, продолжит расти. Управление энергетической информации (EIA) сообщило во вторник, что объем американской нефтедобычи может достигнуть 13,2 миллиона баррелей в сутки к 2020 году.

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