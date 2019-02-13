Последнее обновление: 13.02.2019 17:41

WSJ узнала о планах Apple создать «Netflix для новостей»

Категории: Apple

Корпорация Apple планирует создать платный новостной сервис, который в компании называют «Netflix для новостей». Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сервис будет создан на базе приложения Apple News, он должен появиться в конце 2019 года. Предполагается, что цена подписки составит $10 в месяц, но окончательная цена еще может быть изменена. При этом партнеры Apple не смогут получить данные пользователей, такие как адреса электронной почты и информация о кредитных картах.

Apple направила письма ряду СМИ, в которых уведомила, что намерена оставить себе половину доходов от подписок. Остальная выручка будет распределяться между издателями в зависимости от того, сколько времени пользователи потратили на чтение их статей.

С этими условиями не согласны газеты The New York Times и Washington Post. У самой WSJ также возникло недопонимание, но последние переговоры с Apple прошли продуктивно.

В октябре Apple купила стартап Asaii, который анализирует музыкальные предпочтения пользователей. Стоимость сделки составила менее $100 млн, утверждали источники Axios. Месяцем ранее Apple завершила покупку сервиса для распознавания музыки Shazam.

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