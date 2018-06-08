Последнее обновление: 08.06.2018 16:39

Apple предупредила поставщиков комплектующих для iPhone о снижении заказов - Nikkei

Категории: Apple

Apple Inc попросила поставщиков сократить примерно на 20 процентов производство комплектующих для iPhone во второй половине 2018 года, сообщила в пятницу японская газета Nikkei, отправив акции производителя iPhone вниз на 2 процента.

Apple рассчитывает, что общий объем поставок смартфонов iPhone, которые будут выпущены в этом году, составит 80 миллионов, что на 20 миллионов меньше, чем было запланировано Apple примерно на тот же период прошлого года, сообщило издание со ссылкой на источники в отрасли.

“Apple довольно консервативна в плане размещения новых заказов на iPhone, которые выйдут в этом году”, - приводит Nikkei слова одного из источников.

Акции Apple, которая обычно выпускает новые iPhone во второй половине года, подешевели на 2,2 процента до $189,20 в ходе торгов до официального открытия биржевой сессии в пятницу. Бумаги поставщиков Apple AMS потеряли в цене 6 процентов, а Dialog Semi - 4,1 процента.

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