Apple сократила заказы на производство новых iPhone

Apple Inc в последние несколько недель сократила объем заказов на производство всех трех моделей iPhone, представленных в сентябре, сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Поскольку спрос на новые iPhone не оправдал ожиданий, а также из-за того, что Apple решила выпустить больше моделей, компании стало труднее прогнозировать необходимые объемы выпуска компонентов и смартфонов, сообщила The Wall Street Journal.

Опубликованный несколько недель назад прогноз продаж Apple на праздничный квартал не оправдал ожиданий инвесторов. В результате некоторые поставщики компании понизили прогнозы финансовых результатов, указав на слабые продажи новых iPhone.

По сообщению газеты, на прошлой неделе Apple проинформировала нескольких поставщиков о снижении плана производства iPhone XR.

Продажи новых iPhone XS и XS Max стартовали в сентябре, а iPhone XR - в октябре.