Apple представила самый большой в линейке iPhone XS Max

Apple Inc в среду представила самый большой в своей линейке iPhone, а также часы, способные выявлять сердечные заболевания, в попытке компенсировать новыми и более дорогими моделями стагнирующий глобальный спрос на смартфоны.

Относительно небольшие изменения в линейке после выхода существенно модернизированного iPhone X в 2017 году были ожидаемы инвесторами. Акции Apple завершили торги среды снижением на 1,2 процента до $221,07.

С начала 2018 года бумаги Apple подорожали более чем на 30 процентов, позволив ей стать первой публичной компанией США с рыночной капитализацией более $1 триллиона.

Стартовая цена нового iPhone XS с экраном 5,8 дюйма составляет $999.

Стартовая цена самого большого в линейке и одного из самых больших на рынке смартфонов iPhone XS Max с экраном 6,5 дюйма составила $1.099.

Apple также представила более бюджетный алюминиевый iPhone XR с экраном 6,1 дюйма и начальной ценой $749.

Каждый из представленных в этом году смартфонов оказался дороже прошлогодних моделей.

В попытке найти способы ослабить свою зависимость от смартфонов, на которые приходятся более 60 процентов выручки компании, Apple начала презентацию с представления новых часов Apple Watch Series 4 с безрамочным экраном, как и у новых iPhone.

Новые часы могут составить электрокардиограмму и выявить нарушения сердечного ритма, автоматически вызывая скорую помощь, если пользователь падает.

Акции производителя портативных устройств для фитнеса и здоровья Fitbit Inc после презентации новых Apple Watch подешевели на 6,9 процента.