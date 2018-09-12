Apple может представить более дорогостоящую модель iPhone с большим экраном

Apple Inc, как ожидается, перешагнет ценовой барьер в $1.000 на презентации новых моделей iPhone в среду, однако участники рынка больше заинтригованы тем, насколько компания увеличит цену на новую линейку продукции.

Рыночная капитализация Apple превысила $1 триллион, и компании теперь необходимо поддерживать рост выручки от продаж главного продукта, даже при повсеместном снижении спроса на смартфоны. Один из способов сделать это - заставить людей покупать более дорогие телефоны.

Новая флагманская модель, как ожидается, будет с “безрамочным” экраном диагональю 6,5 дюйма (16,5 см) и может называться iPhone X Plus или iPhone X Max. По прогнозам Уолл-стрит, стоимость нового продукта составит от $1.049 до $1.099 по сравнению с текущей базовой ценой в $999 за iPhone X.

Вторая модель телефона, которая будет представлена, будет оснащена 5,8-дюймовым OLED-дисплеем и улучшенным процессором. Возможное название - iPhone Xs, внешне телефон будет похож на iPhone X.

Однако аналитиков больше всего заинтриговала третья модель из новой линейки продукции, потенциально носящая название iPhone 9. Большой дисплей нового телефона, как ожидается, будет создан при помощи более дешевой LCD-технологии.

Этот обновленный набор параметров может помочь простимулировать владельцев телефонов Apple трех- или четырехлетней давности приобрести новые модели.

Apple отказалась предоставить комментарий.