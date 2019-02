Уолл-стрит закрылась ростом на фоне надежд на торговое перемирие

Уолл-стрит резко выросла во вторник после того, как Конгресс США заключил предварительное соглашение о бюджете, чтобы избежать еще одной приостановки работы правительства, и на фоне оптимизма вокруг торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Все три основных индекса продемонстрировали наибольший однодневный прирост в процентном исчислении с начала февраля.

Президент США Дональд Трамп сказал, что может продлить крайний срок, установленный для заключения торговой сделки, который истекает 1 марта. Высокопоставленные американские чиновники на этой неделе прибыли в Пекин, чтобы продолжить переговоры и попытаться урегулировать торговые разногласия.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 1,49 процента до 25.425,76 пункта, индекс S&P 500 - на 1,29 процента до 2.744,73 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,46 процента до 7.414,62 пункта.

Чувствительные к ситуации в торговле акции промышленных компаний во главе с 3M Co, Caterpillar Inc, United Technologies Corp и Boeing Co стимулировали рост индекса Dow.

Наибольшую поддержку индексам 500 и Nasdaq оказали бумаги Amazon.com Inc, которые подорожали на 3,0 процента.