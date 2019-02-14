Уолл-стрит закрылась ростом за счет надежд на торговое перемирие и данных об инфляции

Американский фондовый рынок закрыл сессию среды ростом на фоне усиления оптимизма инвесторов за счет надежд на то, что США и Китай смогут заключить торговую сделку, в то время как сдержанные данные об инфляции позволили предположить, что Федрезерв воздержится от повышения ставок в ближайшей перспективе.

Глава Минфина США Стивен Мнучин сказал, что на данный момент доволен ходом переговоров, направленных на урегулирование торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином, отметив, что надеется на “продуктивные” встречи в предстоящие дни.

Данные министерства труда США показали, что потребительские цены остались неизменными третий месяц подряд в январе, позволяя предположить, что ФРС будет удерживать ставки на текущем уровне какое-то время.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,46 процента до 25.543,27 пункта, индекс S&P 500 - на 0,30 процента до 2.753,03 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,08 процента до 7.420,38 пункта.

Наибольший рост в процентном исчислении среди секторов показал энергетический сектор, поскольку цены на нефть продемонстрировали максимальный подъем с конца января.

Бумаги Groupon Inc подешевели на 11,1 процента, так как прибыль компании в четвертом квартале не оправдала ожиданий.