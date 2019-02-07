Уолл-стрит приостановила ралли на фоне разочаровывающих прогнозов компаний

Американский фондовый рынок завершил торги среды в минусе на фоне разочаровывающих прогнозов выручки производителей видеоигр и в ожидании развития ситуации в торговых отношениях США и Китая.

Давление на индексы S&P 500 и Nasdaq оказало падение акций Electronic Arts Inc, которые подешевели на 13,3 процента, после того как разработчик видеоигр спрогнозировал годовую выручку ниже ожиданий Уолл-стрит. Бумаги конкурирующей Activision Blizzard Inc потеряли в цене 10,1 процента.

Акции другого представителя отрасли - Take-Two Interactive Software Inc - также существенно снизились, подешевев на 13,8 процента после публикации компанией такого же не слишком впечатляющего прогноза.

Падение акций производителей видеоигр толкнуло вниз индекс сектора коммуникационных услуг S&P 500, который потерял 1,5 процента и оказался в лидерах падения среди основных отраслевых индексов.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones опустился на 0,08 процента до 25.390,3 пункта, индекс S&P 500 - на 0,22 процента до 2.731,61 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,36 процента до 7.375,28 пункта.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал в среду, что состоявшиеся на прошлой неделе торговые переговоры с Китаем были “очень продуктивными” и подтвердил, что он и другие чиновники на следующей неделе отправятся в Пекин для участия в новом раунде консультаций.