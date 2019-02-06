Уолл-стрит выросла благодаря хорошим отчетам компаний

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов вторника, поскольку очередная порция отчетов компаний внушила инвесторам оптимизм в преддверии выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

Акции Estée Lauder Cos Inc подорожали на 11,6 процента, показав наибольший рост в процентном выражении среди компонентов S&P 500, так как квартальные результаты производителя косметики превзошли ожидания благодаря хорошим показателям в Китае.

Акции модного дома Ralph Lauren Corp, который также отчитался о лучших, чем ожидалось, продажах и прибыли, прибавили в цене 8,4 процента.

Бумаги Alphabet Inc завершили торги ростом на 0,9 процента, отыграв первоначальные потери. Квартальные результаты материнской компании Google превысили прогнозы аналитиков, но ее акции снижались в начале сессии из-за беспокойства инвесторов о резком увеличении расходов.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones поднялся на 0,68 процента до 25.411,52 пункта, индекс S&P 500 - на 0,47 процента до 2.737,7 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,74 процента до 7.402,08 пункта.