S&P 500 снизился на фоне пессимистичных данных о розничных продажах

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow снизились по итогам торгов четверга, тогда как индекс Nasdaq немного вырос, на фоне пессимистичных данных о розничных продажах и надежд на то, что переговоры в Пекине помогут урегулировать торговый спор между США и Китаем.

Снижение акций финансового сектора вслед за доходностью американских гособлигаций из-за более слабой, чем ожидалось, экономической статистики, оказало давление на все три основных индекса США.

Оптимизм инвесторов в отношении переговоров США и Китая, направленных на разрешение торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира, омрачили данные министерства торговли США, указавшие на максимальное более чем за девять месяцев падение розничных продаж в декабре, спровоцировавшие опасения о замедлении экономического роста.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones опустился на 0,41 процента до 25.439,39 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,27 процента до 2.745,73 пункта, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,09 процента до 7.426,96 пункта.

Шесть из 11 основных отраслевых индексов S&P 500 завершили торги на отрицательной территории, при этом акции потребительского и финансового секторов понесли наибольшие потери в процентном выражении.

Акции Cisco Systems Inc подорожали на 1,9 процента, поскольку производитель сетевого оборудования отчитался о превысившей ожидания квартальной прибыли, чему способствовали хорошие показатели его новых сегментов бизнеса.

Акции Coca-Cola Co подешевели на 8,4 процента, подтолкнув вниз индекс Dow, так как прогноз годовой прибыли компании не оправдал ожиданий Уолл-стрит.