Уолл-стрит закрылась в минусе из-за возобновившихся тревог о торговле

Уолл-стрит закрыла торги четверга снижением, поскольку беспокойство о том, что США и Китай не смогут заключить торговое соглашение, усилило тревоги о замедлении роста глобальной экономики.

Президент США Дональд Трамп сказал, что не планирует встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином до 1 марта, крайнего срока, до которого стороны должны достичь соглашения.

Из основных секторов S&P 500 в плюсе завершили торги лишь сектор коммунальных услуг и сектор недвижимости, указывая на то, что инвесторы воздерживались от рисков.

Ухудшение настроений на рынке также было связано с разочаровывающими прогнозами ряда компаний США, в том числе Twitter Inc.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,87 процента до 25.169,53 пункта, индекс S&P 500 - на 0,94 процента до 2.706,05 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,18 процента до 7.288,35 пункта.

Энергетический сектор опустился на 2,1 процента, показав наибольший спад в процентном исчислении среди секторов S&P 500, так как цены на нефть снизились из-за беспокойства об ослаблении спроса на фоне торговой напряженности.

Акции Twitter подешевели на 9,8 процента, поскольку компания прогнозирует, что выручка в первом квартале будет ниже, чем ожидалось.