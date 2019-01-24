Доллар стабилен на фоне опасений о глобальном росте, торговой войне

Доллар торговался без резких колебаний к основным валютам в четверг, сдерживаемый опасениями о глобальном росте, приостановке работы правительства США и торговом противостоянии Вашингтона и Пекина.

Австралийский доллар к 9.35 подешевел на 0,5 процента до $0,7103 после того, как один из крупнейших банков страны, National Australia Bank, сообщил, что повысит ипотечные ставки на 12 до 16 базисных пунктов.

Иена сбавила 0,1 процента до 109,69 к доллару после снижения на 0,2 процента на предыдущей сессии.

Банк Японии в среду понизил прогнозы инфляции и предупредил о растущих рисках для экономики из-за вялого глобального спроса, оставив без изменений сверхмягкую денежно-кредитную политику.

Индекс доллара к корзине основных валют торговался без ярко выраженной динамики на уровне 96,14.

Инвесторы ждут итогов заседания Европейского центробанка позднее в четверг. Регулятор, скорее всего, оставит денежно-кредитную политику без изменений.

Евро торговался без внятной динамики на уровне $1,1376.

Фунт стерлингов также торговался без резких колебаний на уровне $1,3064, удерживаясь вблизи максимумов с середины ноября, поскольку трейдеры ждут, что Британии удастся избежать выхода из Евросоюза без соглашения с блоком.