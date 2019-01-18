Доллар слабо меняется относительно основных мировых валют

Курс доллара США относительно основных мировых валют в ходе торгов в пятницу меняется слабо, колебания других валютных пар также незначительны.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы по надзору за банковским сектором Рэндал Куорлз в четверг высказал мнение, что американская экономика находится в очень хорошем состоянии. Он указал на то, что в декабре увеличение числа рабочих мест в стране составило 312 тыс., и это очень значительный подъемом. Как сказал Р.Куорлз, признаки ослабления экономики наблюдаются в Китае и Европе, но, возможно, это временное явление. По его словам, основной сценарий развития ситуации в экономике США по-прежнему очень сильный.

"Доллар США держит позиции, несмотря на приостановку работы правительства США, и может держать их и дальше, если пик риск-аппетита уже достигнут - кроме как относительно иены, которая в худшие дни декабрьского падения обошла все остальные основные валюты", - отмечает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.

"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй избежала вотума недоверия, и, несмотря на неясность дальнейших шагов, фунт стерлингов смог еще немного прибавить сил", - сообщается в отчете Saxo Bank.

"Поступили сообщения, что вице-премьер Китая Лю Хэ в этом месяце действительно посетит США для дальнейших переговоров. Можно предположить, что США и Китай всё-таки приближаются к соглашению. Однако сохраняется риск, что какие бы условия ни были согласованы, это будет лишь временное решение, которое поможет избежать ослабления экономики сейчас, но не преодолеет углубление противостояния двух сверхдержав", - полагает Дж.Харди.

По состоянию на 9:29 евро торгуется утром на уровне $1,1393 против $1,1389 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к иене подросла на 0,07% - до 124,57 иены по сравнению со 124,44 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара поднялся на 0,12% и составил 109,34 иены против 109,26 иены в четверг.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2984 против $1,2986 днем ранее и 1,1398 евро по сравнению с 1,1402 в четверг. Британская нацвалюта прибавила к американской 1,1% на этой неделе и более 3% за последние пять недель.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в пятницу повысился на 0,03%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,01%.