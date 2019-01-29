Доллар незначительно снижается относительно основных мировых валют

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США слабо снижается относительно основных мировых валют.

Основное внимание инвесторов приковано к голосованию по новому проекту Brexit в британском парламенте и итогам январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Кроме того, рынки будут следить за ходом торговых переговоров между США и КНР, которые пройдут на этой неделе. При этом ситуация вокруг Huawei Technologies Co. может негативно сказаться на них, опасаются эксперты.

Вчера президент Европейского центрального банка Марио Драги сказал, выступая в Европарламенте, что хотя ситуация в экономике еврозоны выглядит слабее, чем ожидалось, она не настолько плоха, чтобы предпринимать дополнительные меры денежно-кредитного стимулирования.

По состоянию на 9:39 евро стоил $1,1436 против $1,1428 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой за евро давали на то же время 124,96 иены по сравнению со 124,95 иены в предыдущий рабочий день.

За доллар к 9:39 давали 109,27 иены против 109,35 иены в понедельник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, во вторник снижается на 0,06%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,07%.

Фунт стерлингов торгуется во вторник около $1,3158 против $1,3066 в предыдущий рабочий день и 1,1505 евро по сравнению с 1,1558 евро.

Судебные власти США объявили о предъявлении Huawei обвинений в краже интеллектуальной собственности. Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер пояснил, что два следственных совета присяжных в Сиэтле и Нью-Йорке пришли к выводу, что китайская компания украла интеллектуальную собственность у компании T-Mobile, а также нарушала предписания США, касающиеся санкций.

Кроме того, США объявили, что направили Канаде запрос об экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Вэньчжоу.