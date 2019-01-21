Доллар дешевеет к евро и иене

Курс доллара США снижается к евро и иене, стабилен к фунту. Американские биржи будут закрыты 21 января в связи с государственным праздником - Днем Мартина Лютера Кинга.

Внимание рынков на этой неделе будет вновь приковано к Великобритании. В понедельник премьер-министр Тереза Мэй представит парламенту обновленный план по Brexit.

"Приостановка работы правительства США начинает влиять на все большее количество экономических данных, ведь если они не откроются для ведения дел, это будет означать, что мы начнем пропускать такую информацию, как данные о розничных продажах за декабрь, декабрьские данные о новом строительстве и разрешениях на строительство, а также ноябрьские отчеты о торговом балансе и ряд других", - отмечает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.

Озвучивать так называемый "план Б" Т.Мэй будет вынуждена из-за того, что ее предыдущая сделка, согласованная с ЕС, на прошлой неделе провалилась в британском парламенте. Несмотря на провал сделки, она смогла выстоять в голосовании о недоверии, которое в парламенте инициировал глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Обсуждение и голосование по предложениям запланировано в палате общин на 29 января, то есть ровно за два месяца до предполагаемой даты выхода Великобритании из Европейского союза.

Евро по состоянию на 9:39 вырос на 0,15% - до $1,1380 против $1,1363 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты снизилась к японской на 0,06% и составила 124,66 иены по сравнению со 124,74 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара опустился на 0,22% - до 109,54 иены против 109,78 иены в пятницу.

Фунт стерлингов стабилен к доллару и торгуется на уровне $1,2874 против $1,2872 в предыдущий рабочий день. К евро фунт снизился на 0,16% - до 1,1312 евро за фунт по сравнению с 1,1330 евро.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в понедельник опустился на 0,08%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,05%.

По итогам прошлой недели ICE U.S. Dollar вырос на 0,7%, завершив "в плюсе" первую неделю с середины декабря, свидетельствуют данные FactSet.