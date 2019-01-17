Доллар стабилен к евро, иена укрепляется к большинству мировых валют

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США слабо меняется в паре с евро, тогда как иена дорожает на спросе на защитные активы.

По состоянию на 9:25 евро стоил $1,1387 против $1,1392 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой стоимость единой европейской составила на то же время 124,02 иены по сравнению со 124,28 иены в предыдущий рабочий день.

За доллар к 9:24 давали 108,92 иены против 109,09 иены в среду.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,04%.

Иена укрепляется к большинству мировых валют, поскольку трейдеры опасаются эскалации конфликта между США и Китаем.

Как сообщает The Wall Street Journal, федеральная прокуратура США ведет расследование в отношении китайской Huawei Technologies Ltd., которая подозревается в краже коммерческих секретов у американских компаний, включая T-Mobile. В скором времени власти США могут предъявить обвинения Huawei, сообщили источники WSJ.

Тем временем рынок продолжает следить за ситуацией в Великобритании, где накануне члены Палаты общин британского парламента выразили доверие правительству премьер-министра Терезы Мэй.

За вотум недоверия проголосовали 306 членов парламента, против - 325 депутатов. Таким образом, стране удалось избежать проведения досрочных выборов, которые могли еще больше осложнить процесс выхода Великобритании из ЕС.

Во вторник Палата общин в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.

Фунт стерлингов к 9:24 мск стоил $1,2871 против $1,2885 днем ранее и 1,1231 евро за фунт по сравнению с 1,1310 в среду. Накануне фунт подорожал на 0,2% к доллару и на 0,4% к евро.