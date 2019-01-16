Доллар незначительно растет к евро и фунту, дешевеет к иене

Доллар незначительно растет к евро и фунту стерлингов на фоне политических кризисов в США и Великобритании, при этом японская иена дорожает.

Как сообщалось британские парламентарии решили отказаться от уже согласованных условий выхода Великобритании из Евросоюза. В среду оппозиция Палаты общин британского парламента инициирует вопрос о доверии правительству.

В США продолжаются споры о финансировании работы правительства, шатдаун длится уже 26-й день подряд и является самым продолжительным в истории страны. Президент США Дональд Трамп пригласил на переговоры в Белый дом лидеров обеих фракций Палаты представителей, чтобы обсудить варианты выхода из ситуации. Однако демократы отклонили приглашение, и совещание с республиканцами прошло за закрытыми дверьми.

Между тем новая группа сенаторов от обеих партий приступила к обсуждению инициатив, которые помогут завершить шатдаун. Однако эксперты опасаются, что любые предложения, выдвинутые Конгрессом, не найдут поддержки президента США.

К 9:37 16 января фунт снизился к американской валюте на 0,09% - до $1,2849 по сравнению с $1,2861 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке. Евро к этому времени опустился до $1,1404 против $1,1413 накануне.

Курс иены вырос на 0,2% к доллару - до 108,47 иены, к евро - на 0,27%, до 123,70 иены.

Евро к фунту стабилен и торгуется на уровне 1,1266 евро за фунт против 1,1268 евро на закрытие во вторник.

Долларовый индекс ICE, учитывающий курсы доллара к валютам шести основных торговых партнеров США (евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне), снизился менее чем на 0,1%.