Доллар дешевеет к евро и иене после публикации протокола заседания ФРС

Долларовый индекс слабо опускается в четверг после падения накануне до минимального уровня за три месяца вслед за публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 18-19 декабря.

Многочисленные комментарии представителей Федрезерва ранее уже позволили инвесторам сделать вывод об изменении настроя руководства Центробанка в сторону более "голубиного", и протокол декабрьского заседания ФРС подтвердил это. Руководители Федрезерва считают целесообразным провести еще несколько раундов повышения процентных ставок, но готовы проявить терпение и не спешить с ужесточением кредитно-денежной политики, свидетельствует опубликованный в среду протокол.

Некоторые из представителей Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) уже на декабрьском заседании высказывались в пользу паузы в подъеме ставки, говорится в протоколе. Тем не менее, по итогам декабрьского заседания ставка была повышена в четвертый раз в 2018 году, до 2,25-2,50% годовых

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно корзины шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов в четверг менее 0,1%.

По состоянию на 9:39 мск евро к доллару вырос на 0,12% - до $1,1557 по сравнению с $1,1543 на закрытие предыдущей сессии. Накануне доллар подешевел на 0,9% относительно европейской валюты. Курс фунта стерлингов к доллару стабилен и торгуется на уровне $1,2787 против $1,2789 накануне.

Иена дорожает относительно доллара и евро на фоне слабых данных об инфляции в Китае, повысивших опасения относительно перспектив глобального экономического роста.

Курс доллара к иене опустился на 0,28% - до 107,87 иены против 108,17 иены накануне, стоимость евро к иене уменьшилась до 124,66 иены по сравнению с 124,85 иены по итогам предыдущей сессии.