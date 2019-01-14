Курс доллара США снижается к евро и иене

Курс доллара США снижается на данных об инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре снизились на 0,1% по сравнению с ноябрем и увеличились на 1,9% в годовом выражении. Таким образом, потребительские цены в декабре снизились в помесячном выражении впервые за 9 месяцев, а годовой показатель инфляции опустился ниже 2% впервые с августа 2017 года. Еще полгода назад рост цен в годовом выражении достигал 2,9%.

"Сейчас основным фактором, способствующим ослаблению доллара, представляется устойчивое стремление Китая укрепить свою валюту, возможно, набрав себе дополнительных очков репутации перед объявлением о предполагаемом торговом соглашении. Руководитель торгового ведомства Китая отправляется в Вашингтон для дальнейших переговоров, что несколько портит облегчение от недавнего завершения переговоров на более низком уровне", - отмечается в отчете главного валютного аналитика Saxo Bank Джона Харди.

Парламент Великобритании 15 января проведет голосование по законопроекту о выходе страны из состава Европейского союза.

"Уже во вторник сделку Мэй (британский премьер-министр Тереза Мэй), вероятно, отвергнут, и нас будет ждать очередная отсрочка. Во вторник все может измениться", - отмечает Дж.Харди.

По состоянию на 9:20 мск евро подрос до $1,1474 против $1,1469 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты снизилась в японской на 0,37% - до 123,98 иены по сравнению со 124,43 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара опустился на 0,4% и составил 108,06 иены против 108,48 иены в пятницу.

Фунт стерлингов незначительно снижается и торгуется около $1,2841 против $1,2844 днем ранее и 1,1192 евро по сравнению с 1,1196 в пятницу.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в понедельник опустился на 0,16%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,06%.

Курс юаня относительно доллара поднялся до максимального уровня с середины июля. В понедельник китайская нацвалюта подорожала на 0,5% - до 6,756 юаня/$1. По итогам прошедшей недели подъем составлял 1,7%.